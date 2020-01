Hyundai Araba Kampanyaları ve Araç Fırsatları | Hyundai Türkiye

Fikri Mülkiyet Hakları



Bu web sayfasındaki fotograf, resim, dizayn, logo, grafik, şekil, teknik ve bilimsel çizimler, animasyonlar, video ve müzik kayıtları, içerik, dış görünüm ile bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı, sesli ve görsel muhteva, bundan sonra kısaca "HYUNDAI" olarak anılacak olan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Hyundai Motor Company'e ait olup Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakkı, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve diğer Fikri Mülkiyet Hakkı Mevzuatı kapsamında koruma altındadır.

Web sitesinin tamamı ya da bir kısmının HYUNDAI'nin yazılı izni olmadan aynen ya da değiştirilerek herhangi bir şekilde ya da herhangi bir mecrada kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, satılması, çoğaltılması, yeniden üretilmesi veya koruma altındaki bu hakların herhangi bir şekilde Fikri Mülkiyet Mevzuatına aykırı şekilde kullanımı yasaktır. Kullanıcılarımız tarafından web sitesi sayfalarından yazıcı çıktısı alınması sadece kendi şahsi kullanımları için mümkündür.



Sorumluluk



HYUNDAI bu web sitesinin içeriğinin gerçeği yansıttığını temin için gerekli tedbirleri almakla beraber, web sitesinde yer alan her türlü bilginin sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olduğunu belirtmekte, sitedeki tüm bilgilerin doğruluğunu ve tamlığını garanti etmemekte ve bu konuda hukuki bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı, nihaî ve doğru bilgiyi, HYUNDAI Yetkili Satıcılarından ve Servislerinden temin etmekle yükümlü olduğunu kabul etmektedir.

Kullanıcı bu siteye erişimden ya da site içeriğindeki bilgilerden dolayı, veya bu bilgilere dayanarak yaptığı herhangi bir işlemden dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle HYUNDAI'ye bir sorumluluk yükleyemeyecektir. Özellikle bu web sitesindeki araç spesifikasyonları ve donanım özellikleri HYUNDAI ilgili birimlerden temin edilen güncel bilgilere göre hazırlanmış olup zaman zaman değişikliğe uğrayabilir. Web sitesinde bulunan ve araçların renklerini gösteren fotograflar, araçların gerçek görünüşünden farklılık gösterebileceğinden, araçların gerçek ve tam renk ve boyalarını incelemek için HYUNDAI yetkili satıcılarına başvurulması tavsiye edilmektedir. HYUNDAI bu web sitesinde yer alan promosyon ve kampanyaları her zaman geri alma ya da değiştirme hakkına sahip olup, bu değişiklikleri takip kullanıcının sorumlulugundadır.

Bu site kullanıcılarımızın kişisel kullanımı için olup ticari amaçlı kullanılamaz. Hyundai kullanıcıların bu sitenin kullanımından dolayı uğradıkları zarar ya da elde ettikleri kârdan sorumlu olmadığı gibi, bu sitenin kullanıcı tarafından hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar ve sorumluluktan muaftır. Hyundai bu web sitesinin herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir sebeple kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle, herhangi bir hata veya izinsiz müdahaleler nedeniyle doğru olmayan bilgiler içermesi nedeniyle kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.



İçerik ve Reklamlar



Bu web sitesi bazı web sitesi ve başka kaynaklara atıflar ve linkler içerebilir. HYUNDAI bu web sitesi ve kaynaklar üzerinde kontrol hakkına sahip olamayacağından bu sitelerin varlığı, içeriklerinin gerçeği yansıtıp yansıtmaması ya da kullanıcının bu sitelere giriş yapması sonucu uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.



Kişisel Bilgiler ve Gizlilik



Kişisel veri sorumlunuz Hyundai Assan Otomotiv (Mersis No: 6417374276976368 , Sicil No:........, Adres: Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. No.2 Kozyatağı Türkiye/Istanbul/ Tel : 0216 571 63 63. Fax : 0216 571 64 64. Mail:info@hyundai.com.tr ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hyundai Assan) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; kişisel verilerinizi kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktadır. Bu kapsamda Hyundai’ye; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek , işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, verilen işlenme amacını ve bu amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer aktarıldıysa kişilsel verilerinizin kime aktarıldığını öğrenmek, eksik veya yanlış düznlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etmek, verilerinizin silinmesini talep etmek, işlenen verilerin sonucuna itiraz etmek, KVKK kapsamında yanlış işlenen verilerden dolayı zararlarınızı talep etmek üzere Hyundai’ye başvurabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Hyundai Assan olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.



İletişim Tercihleri



HYUNDAI web sitesi üzerinden giriş yaptığınız kişisel bilgilerinizi Hyundai Assan Oto. San. ve Tic A.Ş. (Hyundai) ve www.hyundai.com.tr web sitesinde adı geçen Hyundai yetkili satıcı ve servislerimiz tarafından düzenlenlenen kampanyalar, yeni araç, yedek parça, aksesuar tanıtımları, bakım hatırlatmaları, marka ortaklıkları, Blue Card ve yol yardım bilgilendirmeleri, satış, pazarlama ve showroom aktiviteleri, özel gün kutlamaları, satış ve servis memnuniyet anketi vb. sair memnuniyet ve kalite amaçlı bilgilendirme ve pazarlama faaliyetlerinde size daha iyi hizmet verebilmek için SMS, e-posta, telefon, posta kanallarında kullanmak isteriz. www.hyundai.com.tr web adresi ana sayfasında yer alan “İletişim Tercihleri” bölümü kanalıyla (http://bilgi.hyundai.com.tr/ ) istediğiniz zaman ve hiç bir gerekçe göstermeksizin iletişim tercihlerinizde ücretsiz olarak değişiklik yapma ya da reddetme hakkına sahipsiniz.



Cookie (Çerez) Kullanımı



Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Hyundai Motor Company, web sitesini geliştirmek amacıyla kullanıcı faaliyetlerini kaydedip değerlendirmek için "cookie" (çerez) teknolojisini kullanır. Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Hyundai Motor Company, bu teknolojiyle bireysel kullanıcıların sadece kendi istekleriyle vermiş oldukları bilgilerini, yalnızca kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kaydeder ve kullanır. Cookie teknolojisinin kullanılması için tarayıcınızın ayarlarının bu teknolojiye göre ayarlanmış olması gerekmektedir. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, çerezleri sabit diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.



Fiyatlar



Bu web sitesinde bulunan araç, yedek parça ve aksesuar fiyatlarına ilişkin bilgiler HYUNDAI tarafından tavsiye edilen fiyatlara ilişkin olup sadece bilgi amaçlıdır ve bir fiyat teklifi niteliği arz etmez. Fiyatlar HYUNDAI Yetkili Satıcı ile Yetkili Servisleri tarafından müstakil olarak belirlendiğinden, illere, yetkili satıcı ve servislerin satış ve fiyat belirleme politikalarına göre göre farklılık gösterebilir.



Şartların değişikliği



HYUNDAI bu web sitesinde belirtilen ifade ve koşulları her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar yapılan bu değişikliklerden sonra siteye yapılacak girişlerde yeni şartlara tabi olacaklardır.



Tabi olunan hukuk ve mahkeme



Bu web sitesinden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda HYUNDAI elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir ve uyuşmazlık T.C. hukukuna tabi olacaktır. Bu tür ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.